Plus de 500 millions FCfa collectés pour le Daara de Koki, lors d'une levée de fonds historique (Photos)

Suite au succès de la première édition de la journée de mobilisation de fonds, les anciens pensionnaires de l'Institut Islamique Cheikh Ahmed Sakhir Lô de Koki, ont organisé, le 15 mars 2025, au Grand Théâtre national, la deuxième édition de cette initiative, afin de renforcer l'autonomie financière de l'établissement.



L'événement, marqué par une forte affluence, a vu la participation d'anciennes promotions du Daara, de bienfaiteurs, d'acteurs économiques et de personnalités influentes de la communauté musulmane. Organisé sous l'impulsion de la société Wajaahiduu, fondée en janvier 2022 par El Hadj Mor Ndao, un opérateur économique et ancien pensionnaire du Daara de Koki, cette initiative a permis de mobiliser plus de 500 millions de francs Cfa.



*Un engagement pour l'éducation et la foi*



Le Daara de Koki, véritable institution de l'enseignement coranique, a formé des milliers de personnes et continue aujourd'hui, d'assurer l'éducation de 4 908 apprenants ainsi que de 25 448 talibés répartis dans ses écoles affiliées. L'objectif principal de cette levée de fonds est d'assurer la pérennité financière de l'établissement, en renforçant ses infrastructures et en améliorant les conditions d'apprentissage des élèves.



Dans son discours, El Hadj Mor Ndao a souligné l'importance de cette initiative : « Nous devons rendre à cette institution ce qu'elle nous a donné. Le Daara de Koki est un pilier de l'éducation islamique au Sénégal et il est de notre devoir de le soutenir, afin qu'il puisse continuer sa mission ».



*Une mobilisation massive et un succès retentissant*



La soirée a été marquée par des interventions poignantes, des témoignages d'anciens pensionnaires et des engagements de nombreux donateurs. La collecte de plus de 500 millions de francs Cfa, représente une avancée significative pour le financement du Daara et son autonomie.



Les organisateurs ont promis de poursuivre ces actions et de renforcer la sensibilisation autour de la nécessité d'un soutien durable à l'éducation islamique.



*Appel à la générosité : continuez à contribuer !*



Il est important de rappeler que le Daara de Koki fonctionne grâce à la générosité des bienfaiteurs. Aucun élève ne paie de frais pour recevoir son enseignement. C'est pourquoi l'appel aux dons reste ouvert, afin de garantir un avenir meilleur aux milliers de talibés qui y étudient.



Vous pouvez continuer à soutenir cette noble cause en apportant votre contribution via les canaux habituels.



