Plusieurs hauts responsables de la République accusés : Serigne Bassirou Guèye demande comment Ousmane Sonko aurait fait pour se sauver d’une arrestation

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Janvier 2023 à 20:08 | | 0 commentaire(s)|

Serigne Bassirou Guèye montre son indignation, tout en détruisant l’argumentaire du leader de Pastef, qui se cache derrière une idée de complot orchestré et qui aurait impliquée plusieurs hauts responsables de la République. Ousmane Sonko, a, depuis l’éclatement de cette affaire, cité dans son soit-disant complot, le Commandant de la Section des Recherches, le Général Moussa Fall, le Ministre de l’Intérieur Antoine Diome, le Ministre de la Justice et le président de la République, Macky Sall. D’après l’ancien procureur de la République, toutes ces personnes citées ont le pouvoir d’arrêter. Maintenant, il demande aux non pratiquants ou non itnitiés du droit, comment Ousmane Sonko a fait pour se sauver d’une éventuelle arrestation dans cette affaire de viols, répétitifs, suivis de menaces de mort ?