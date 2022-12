Podor / PSD: Ces infrastructures routières qui vont impacter le Diéri

Dans le cadre de son Programme spécial de désenclavement le gouvernement du Sénégal, par l'entremise de l'AGEROUTE et sous l'égide du ministre de l'Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye représentant son homologue Mansour Faye, a lancé les travaux de la route Boki- Dialloubé-Karawendou-Ndiayène-Loumbel-Lana, sur un linéaire de 110 km et celle de Ndioum-Bombodé-Lagbar, distante de 90 km, pour désenclaver la zone de Dièri. Ces deux infrastructures routières d’un coût global de 36 milliards FCfa, vont, selon le ministre Aly Ngouille Ndiaye, ‘’faciliter l’accès aux services et équipements sociaux de base’’ pour les populations de la zone Nord du pays et vont contribuer aux échanges économiques et à la mobilité entre le Nord du pays à fort potentiel agricole et le Ferlo et le Bassin arachidier. Ces routes vont corriger les disparités spatiales et seront exécutées par 60 entreprises sénégalaises et 300 sous-traitants et il va générer 50 mille emplois dans le cadre du programme Xéyu ndaw yi.

Adama Sall (Saint-Louis)