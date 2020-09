Point Covid-19: zéro décès, 24 nouveaux cas, 198 guéris Rédigé par leral.net le Lundi 21 Septembre 2020 à 14:01 | | 0 commentaire(s)|

La courbe de régression des cas de contamination à la Covid 19 continue sa chute au Sénégal. Selon le communiqué N°204 du ministère de la Santé et de l’Action sociale, on enregistre ce lundi 21 septembre 2020, 24 nouveaux cas positifs au coronavirus sur 997 tests réalisés. La bonne nouvelle est qu’il n’y a pas eu de décès lié à la pandémie. Parmi les nouvelles personnes infectées, 15 sont des cas de contact et 9 des cas issus de la transmission communautaire. Les 09 cas proviennent de Diamniadio (1), Fann (1), Fann Hock (1), Guédiawaye (1), Kédougou (1), Mbao (1), Mbour (1), Ouagou Niayes (1) et Ouakam (1). En outre, El Hadj Mamadou Ndiaye a aussi porté à l’attention du public que 26 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation du pays.



Source : La courbe de régression des cas de contamination à la Covid-19 continue sa chute au Sénégal. Selon le communiqué N°204 du ministère de la Santé et de l’Action sociale, on enregistre ce lundi 21 septembre 2020, 24 nouveaux cas positifs au coronavirus sur 997 tests réalisés. La bonne nouvelle est qu’il n’y a pas eu […]Source : https://letemoin.sn/point-covid-19-zero-deces-24-n...

Accueil Envoyer à un ami Partager