Point de presse BBY: Kalifone récidive en insultant journalistes et cadreurs Kalifone a injurié journalistes et cadreurs lors de son live effectué au point de presse des leaders de Benno Bokk Yakaar tout juste après la proclamation des résultats provisoires des élections législatives au siège de l'alliance pour la République (Apr).

L'Association Nationale des Caméramans Professionnels du Sénégal "ANCPS" condamne fermement cet acte irresponsable et abject contre des soldats de l'information.



"Les Caméramans et journalistes professionnels des médias sont de plus en plus dans la ligne de mire de certains responsables politiques ....pour violer la liberté de la presse, dans un contexte de regain de tension électorale.



Le niveau de violence à l'encontre des Caméramans et journalistes est devenu intolérable. L'ordre public doit être rétabli et des solutions apportées par les autorités le plus rapidement possible pour la protection Les Caméramans et journalistes contre ces menaces de représailles"



Nous demandons aux autorités de prendre leur responsabilité et veiller sur la sécurité des acteurs des médias avant qu'il ne soit trop tard.





Le Président Massaer Thiam



Fait à Dakar le 03 août 2022

