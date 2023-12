Pôle urbain de Diamniadio: Cérémonie d’inauguration et de baptême des artères Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Décembre 2023 à 12:44 | | 0 commentaire(s)| La Délégation générale à la Promotion des Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose, a organiséune cérémonie officielle le 5 Décembre 2023, pour l’inauguration et le baptême de la Rue 13 du 1er arrondissement, ainsi que l’Axe 70 du Pôle urbain de Diamniadio. Cette décision fait suite à une résolution du Conseil d’Orientation de la DGPU, pour rendre hommage à deux illustres figures sénégalaises au cours de cette cérémonie, notamment les présidents de la République Feu Léopold Sédar Senghor pour la Rue 13 (Avenue) et Macky Sall pour l’Axe 70 (Boulevard).

A travers ce geste hautement symbolique, la DGPU entend commémorer l’action de deux chefs d’Etat bâtisseurs, qui, durant leurs trajectoires respectives, ont marqué l’histoire du Sénégal de manière positive.



Le Délégué général a exprimé le vœu de voir « les forces de défense et de sécurité et la jeunesse sénégalaise, venir défiler au niveau du Boulevard Macky Sall, pour célébrer la fête de l’indépendance dans les années à venir ».



Le président de la République Macky Sall a exprimé toute sa gratitude aux autorités de la DGPU, pour ce beau geste qui va permettre d’inscrire le Président Léopold Sédar Senghor, pour toujours, « avec ses successeurs, dans la ville nouvelle de Diamniadio, qui plonge ses racines dans l’histoire du Sénégal ».



Désormais, les quatre Présidents qui ont eu à diriger le Sénégal, sont immortalisés de manière symbolique, dans la ville nouvelle de Diamniadio.





