Police nationale : de nouvelles têtes dans les commissariats de Thiès, Guédiawaye, Mbour et Rufisque Rédigé par leral.net le Samedi 19 Septembre 2020

Les mutations dans les commissariats urbains se poursuit. Après la nomination du Commissaire Divisionnaire Modou Diagne comme Directeur de la sécurité publique son remplaçant comme Chef du Service régional de Sécurité publique et Commissaire central de Thiès est connu. Il s’agit de la redoutable Commissaire Aïssatou Ndiaye qui était jusque-là en poste à Guédiawaye. Elle est actuellement fortement pressentie pour occuper le poste. Le Commissaire Mandjibou Leye de Mbour devra rejoindre le commissariat de Guédiawaye pour la remplacer. Le commissaire El Hadji Baidy Sène actuel central de Rufisque va lui prendre les commandes du commissariat central de Mbour. Il sera remplacé par le commissaire Bodian ancien commissaire du point E et chef de division au passeport. Le ministre de l'Intérieur devrait publier un arrêté prochainement dans ce sens.

