Politique : La coalition Yewwi Askan Wi s’élargit avec de nouveaux adhérents

À la veille des élections législatives du 31 juillet 2022, les partis politiques, mouvements et coalitions ne semblent pas dire leur dernier mot quant aux différentes tractations politiques. De plus en plus, une nouvelle configuration politique semble se dessiner. D’une part, c’est la nouvelle coalition de Thierno Bocoum, TAS, Abdourahmane Diouf, le juge Dème et Cheikh Oumar Sy qui a été mise en place pour aller vers les législatives. De l’autre, la coalition Benno Bokk Yaakar enregistre des adhésions de certains maires et responsables politiques. Ce vendredi, c’est la coalition Yewwi Askan Wi qui entre dans la danse en se renforçant avec l’arrivée de nouvelles forces politiques.



En effet, la conférence des leaders s’est tenue aujourd’hui au siège du Parti républicain pour le Progrès avec de nouveaux adhérents. Parmi eux Dame Mbodj de la coalition citoyenne Le peuple, Mamadou Lamine Dianté, Maïmouna Bousso, Demba Diop, Serigne Babacar Diop, Coumba Ndoffène Diouf Ndiaye et Assane Dia.





Des adhésions qui interviennent dans un contexte pré-électoral où les parrainages sont en plein cours sur toute l’étendue du territoire nationale. Cette réunion présidée par la conférence des leaders, a vu la participation du mandataire national de Yewwi Askan Wi, Dethié Fall, Khalifa Sall, Aïda Mbodj, Malick Gakou…



