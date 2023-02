Politique: La «gauche plurielle» sera en assises en avril ou mai

Une vingtaine de partis politiques se réclamant de la «gauche plurielle» ont prévu des assises en avril ou mai prochains. Parmi les partis qui composent cette vaste organisation figurent entre autres : l’AFP, AJ/PADS, la LD, le PIT, le PS, RES/Les verts, le RTA/S, l’UDF/Mbooloo Mi et l’URD.



Selon Pape Demba Sy, coordonnateur du groupe d’initiative pour les assises de la gauche plurielle, dans une interview avec l’APS, les «menaces extérieures» et les «crispations» entre le pouvoir et l’opposition font partie des raisons pour lesquelles les partis de gauche tentent de se retrouver dans «une vaste organisation».



Pape Demba Sy souligne l’objectif de cette démarche est de «construire une nouvelle force de gauche pour faire en sorte que le Sénégal, qui est en danger, qui est menacé, soit sauvé».