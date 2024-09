Politique/ Macky Sall à ses camarades de Benno Bokk Yaakaar: " Benno fut une belle aventure...Il faudra inventer un cadre plus approprié, adapté". Rédigé par leral.net le Mardi 3 Septembre 2024 à 01:44 | | 0 commentaire(s)|

L'ancien président de la République, Macky Sall a écrit à ses camardes de Benno Bokk Yakkar. Ainsi, après s'être félicité du long compagnonnage, Macky Sall de déclarer. " Bby, notre coalition, vit depuis plus de 12 ans au service du pays, jamais, alliance politique n'aura tenu autant au Sénégal", a-t-il fait remaquer.



Et d'ajouter " Nous devons penser et accepter que nous devons aller au-delà de Bby et nous projeter maintenant dans le temps nouveau de l'action politique. Il nous faudra donc, tirant les leçons du verdict des urnes, inventer un cadre plus approprié, adapté et ajusté à nos impératifs de l'heure", a-t-il souligné répondant ainsi aux interrogations relatives à la réorganisation de cette entité pour " mieux engager les défis du moment".



" Benno fut une belle aventure qui, au-delà de la politique, a tissé entre nous des liens fraternels et d'amitié très forts. Incontestablement, elle sera inscrite au fronton des plus grandes œuvres politiques du sénégal et nous devons en être fiers", a-t-il poursuivi. Avant d'exprimer sa sincère gratitude aux leaders de cette coalition notamment au président Moustapha Niasse....







