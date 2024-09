Politiques climatiques au Sénégal : Les enjeux sanitaires, exposés

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Septembre 2024 à 19:48 | | 0 commentaire(s)|

L’atelier national de plaidoyer sur le nexus changement climatique et santé, organisé par Enda Energie et l’Université Gaston Berger, vise à renforcer la coopération entre les acteurs, pour intégrer les enjeux sanitaires dans les politiques climatiques au Sénégal. Face aux impacts alarmants du changement climatique sur la santé publique, cet événement crée un espace de dialogue, pour promouvoir des pratiques de gouvernance alignées avec l’approche « One Health ».