Port autonome de Dakar: Le collectif des transporteurs, transitaires et commerçants du Sénégal menace de passer à la vitesse supérieure Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Novembre 2023 à 17:57 | | 0 commentaire(s)| Le collectif des transporteurs, transitaires et commerçants du Sénégal menace de passer à la vitesse supérieure. Après leur décision d'arrêter tous les paiements (Douane, compagnie et DP World…), il menace d'arrêter toutes leurs activités jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Selon eux, le coût élevé de la vie est l'une des conséquences d’une situation, dont ils sont victimes au port autonome de Dakar.



Accueil Envoyer à un ami Partager