Portrait : Dr. Momar Dieng, un Sénégalais, professeur à Harvard Kennedy School

Dr. Momar Dieng, mathématicien très connu sur le plan mondial, est chef de stratégie en partenariat, officiant à Africa Institut for Mathematical, un institut qui se trouve au Rwanda, depuis mars 2021.

Dr. Momar Dieng a aussi été enseignant à Harvard Kennedy School depuis 2008. Entre-temps, il a été Conseiller au ministère de l’Education nationale du Sénégal, de 2013 à 2018. Auparavant, il a été à la Banque Mondiale en 2012.



L’homme a aussi été Chef de projet du suivi des élections de Africaweb.services, entre 2011 et 2012, mais aussi Senior Policy Advicer au ministère du Plan et des Affaires économiques du Libéria, pour le compte du PNUD, entre 2010 et 2011.



Dr. Momar Dieng a aussi été le directeur de Africaweb.services entre 2007 et 2010. Il a également été au département des mathématiques, à l’université d'Arizona entre 2005 et 2008.



Après son baccalauréat international obtenu en 1996, Dr. Momar Dieng a rejoint Macalester Collège, pour y décrocher un bachelor en mathématique et en physique. Il a obtenu ensuite son doctorat à University of California en mathématique en 2005.



Diplômé en administration publique, Dr. Momar Dieng est également tItUlaire d’un MBA IB en Administration publique & en Développement international à Harvard Kennedy School en 2010 et d’un MA en éducation international policy en 2016, à Harvard.



Depuis mars 2023, il est le doyen à l’école de commerce Africal leadership University, il est également associé à JT Mineral depuis 2023.



