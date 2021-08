(Portrait)-Jeux paralympiques : Fille du chanteur Salif Keita, Nantenin à Tokyo pour la cause des enfants albinos ! Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Août 2021 à 18:21 | | 0 commentaire(s)|





Source : Athlète paralympique, fille du musicien malien Salif Keita et défenseure des droits des personnes atteintes d’albinisme, Nantenin Keita multiplie les casquettes. Championne paralympique sur 400 m à Rio, elle sera en quête d’une nouvelle médaille à Tokyo lors des Jeux qui auront lieu entre le 24 août et le 5 septembre. Le sourire est communicatif, […]Source : https://www.lasnews.info/2021/08/20/portrait-jeux-...

