Position de la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Foundiougne

Lors de la formation du Gouvernement de Maky 2.0 nous avons constaté avec amertume, l’absence

de ministre issu du département de Foundiougne. L’affection qui nous lie au Président de la République

Macky Sall nous amenait à avaler cette amertume dans l’espoir d’avoir une Direction de

« souveraineté » en forme de compensation du poste ministériel perdu et en reconnaissance de la

brillante victoire 82% contribuant ainsi très fortement à la victoire du camarade Président Macky fils

du terroir de Foundiougne (école de base).

Il importe de rappeler également que pendant 7 ans les Maires et responsables politiques du

département de Foundiougne ont couru en vain derrière une audience avec le Président de la

République Macky Sall. Malgré tout, nous avons porté le candidat comme un digne fils du terroir sans

jamais lui demander aucun poste si ce n’est nos postes électifs issus d’une légitimité populaire.

Cette frustration légitime s’inscrit dans le fait que le Président de la République est des nôtres, nous

nous reconnaissons en lui sans pour autant avoir la reconnaissance politique qui sied.

Quel que soit le critère retenu, le Département de Foundiougne sortirait parmi les 5 premiers du

Sénégal. Par conséquent, là où des départements ont deux ministres, d’autres un ministre et plusieurs

Directeurs nationaux, il n’en est rien pour Foundiougne. Il est donc temps d’exprimer cette déception

et cette frustration légitimes.

Aujourd’hui, nous sommes au regret de constater que le Département de Foundiougne qui regorge de

talents et de potentialités est laissé en rade pour ce qui concerne la gestion du pays.

Après le manque d’eau de Foundiougne commune, voilà que Foundiougne département est ignoré

dans la Gestion du pays. Et pourtant c’est le seul département du Sénégal qui regroupe

cumulativement les caractéristiques suivantes :

- 17 collectivités locales et près de 350 000 habitants

- Tourisme : Iles du Saloum, Delta du Saloum et Parc animalier de Fatala

- Pêche : poissons et crevette

- Elevage important divers et varié

- Agriculture : bassin arachidier et grenier du Sénégal en matière de céréales

- Pétrole : 1ère découverte de puits Sangomar trouvé dans le cadastre maritime du département

- Transport : un des plus importants parc automobile de transport interurbain car sur l’axe

Banjul - Sénégal

Nous prenons acte des choix et des reconnaissances exprimées, en resserrant les rangs pour défendre

les intérêts politiques de notre département et notre réseau des Maires et responsables politiques que

nous sommes. Depuis 2012, notre Groupe a gagné toutes les élections (Mairie, HCCT, Députés). Uni

nous vaincrons tous les échéances à venir, sans complaisance en toute indépendance.

Notre crédo « GUEM SA BOPE DIEURIGNE SA NGOKH »

Le Président de Comité électorale, Président de la coalition BBY

