Poste de santé Baba Garage - La Covid -19 fait accoucher à domicile Le poste de santé de Baba Garage est désormais sous-fréquenté. Par ricochet, les accouchements à domicile ont augmenté, renseigne Enquête.

Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Juin 2020

La structure sanitaire de Baba Garage, dans le département de Bambey ne fait quasiment plus recettes. Les femmes arrivées à terme ont peur de fréquenter les structures de santé. La conséquence, c’est que les accouchements à domicile augmentent dans cette localité. Depuis trois mois, il est noté une courbe exponentielle de cette pratique. “Ces accouchements sont de l’ordre de 10 par mois. “De nombreuses femmes sont ainsi obligées, faute de moyen

de déplacement, d’accoucher à domicile. Des drames proviennent de ces accouchements à domicile.



Il est arrivé que des enfants meurent ou se retrouvent avec des lésions. Des femmes accouchent à domicile et se font ensuite examiner. Mais d’autres ne viennent pas. Il y en a qui ne font pas de consultations prénatales et souffrent après d’hémorragies, d’anémies et d’infections. Des facteurs culturels expliquent les accouchements à domicile. Les belles-mères prennent presque toutes les décisions, en milieu rural. Elles disent à leurs belles-filles qu’une brave femme accouche à la maison. L'accouchement à domicile demeure aussi une cause majeure de décès maternel et néonatal au Sénégal’’, a fait savoir Nafissatou Sagna, Sage-femme.



