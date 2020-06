Poste de santé de Baba Garage: La Covid -19 fait accoucher à domicile Le poste de santé de Baba Garage est désormais largement sous-fréquenté. Et par ricochet, les accouchements à domicile ont augmenté, renseigne "Enquête".

La structure sanitaire de Baba Garage, dans le département de Bambey, ne fait quasiment plus recette. Les femmes arrivées à terme ont peur de fréquenter les structures de santé. La conséquence, c’est que les accouchements à domicile augmentent dans cette localité. Depuis trois mois, il est noté une courbe exponentielle de cette pratique. “ Ces accouchements sont de l’ordre de 10 par mois. " De nombreuses femmes sont ainsi obligées, faute de moyens de déplacement, d’accoucher à domicile. Des drames proviennent de ces accouchements à domicile.



Il est arrivé que des enfants meurent ou se retrouvent avec des lésions. Des femmes accouchent à domicile et se font ensuite examiner. Mais d’autres ne viennent pas. Il y en a qui ne font pas de consultations prénatales et souffrent après, d’hémorragies, d’anémies et d’infections. Des facteurs culturels expliquent les accouchements à domicile. Les belles-mères prennent presque toutes les décisions, en milieu rural. Elles disent à leurs belles-filles qu’une brave femme accouche à la maison.



" L'accouchement à domicile demeure aussi une cause majeure de décès maternel et néonatal au Sénégal ’’, a fait savoir Nafissatou Sagna, sage-femme.



