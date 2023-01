Pot de départ / Après un service accompli à l’Onfp : Souleymane Soumaré, Dg, liste les maux et les réussites de l’Office Rédigé par leral.net le Lundi 23 Janvier 2023 à 12:23 | | 0 commentaire(s)| L'Office national de formation professionnelle (Onfp) a organisé un pot de départ pour son Directeur Souleymane Soumaré. L’homme est revenu sur son passage à la tête de cette direction de formation professionnelle. Il évoque la ponction du milliard 700 millions FCfa qui n'a pas été remboursé malgré les instructions du Chef de l'Etat. Le Dg rappelle que le contrat de performance signé, n'a jamais été honoré. Malgré toutes ces difficultés, souligne-t-il, la construction et l'équipement des centres de formation professionnelle du projet FPEC ont été réalisés et livrés avec le centre en horticulture de Thieppe à Louga, celui en aviculture de Diamniadio. Idem, pour ceux en tourisme de Gandon et de Ziguinchor. D’après Souleymane Soumaré, il ne reste que celui du tourisme à Diamniadio et celui en horticulture de Neteboulou, visités en décembre et qui doivent être livrés en mars prochain. L’Office nationale de formation professionnelle a formé en nombre, 22 357 apprenants. Cet effectif, précise-t-il, ne représente que le dixième des demandes qui dorment à l'Onfp.



Accueil Envoyer à un ami Partager