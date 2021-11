Potou: Le comité d’initiative chargé de sensibiliser les acteurs des différentes filières agricoles

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Novembre 2021 à 19:26 | | 0 commentaire(s)|

Le comité d’initiative chargé de sensibiliser les acteurs des différentes filières agricoles de Potou dans la commune de Leona et le PACAO SENEGAL qui est un programme financier par l’union européen organisé une assemblé générale pour élire un bureau chargé du programme de PACAO SENEGAL qui vise a accompagner et financer les producteurs agricole dans la zone des Niayes. Mme Fall Oulimata sarr coordonnatrice national de PACAO SENEGAL revient sur les objectifs du programme et comment il compte accompagner les producteurs agricoles.