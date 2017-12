Pour avoir caillassé un taxi : L’adjoint au maire de Grand-Dakar écroué Conseiller municipal à Grand-Dakar, Djiby Diouf apprendra désormais à contrôler ses nerfs, à sa sortie de l’hôtel zéro étoile où il a été envoyé pour un mois ferme. Avec l’aide de son frère, il a bousillé la voiture d’un chauffeur de taxi. Ce qui lui a valu une condamnation à un mois de prison ferme par le tribunal des flagrants délits. Il répondait des délits de menaces de mort, destruction de biens appartenant à autrui, violence et voie de faits. En sus de la peine, une amende d’un million FCFA lui a été infligée.

L’ex-adjoint au maire de Grand-Dakar, Djiby Diouf, sait désormais qu’on ne s’attaque pas impunément aux gens et leurs biens. Il a été attrait hier au tribunal de Grande instance de Dakar pour menace de mort, destruction de biens appartenant à autrui. Jugé coupable, il a été condamné à un mois de prison ferme. Il devra également s’acquitter d’une amende d’un million fcfa. D’après les explications servies à la barre, le prévenu a balancé une brique sur le pare-brise de la voiture d’un taximan du nom de Serigne Mbacké. Il se trouve en effet que le véhicule en question est tombé en panne devant la maison des Diouf. C’est ainsi que le conseiller municipal a ordonné au sieur Mbacké de dégager sa voiture des lieux. Son interlocuteur lui demande de lui laisser un peu de temps. Refus catégorique de Djiby Diouf. Il s’en est suivi une change de propos aigres-doux entre les deux hommes avant que la situation ne dégénère.



Ainsi, avec l’aide de son frère, Djiby Diouf a balancé des briques sur la pare-brise de la voiture, le réduisant en mille morceaux. Aussitôt, Serigne Mbacké a saisi le commissariat de Grand-Dakar d’une plainte.



Devant la barre, les prévenus Djiby diouf et son frère Pape diouf ont catégoriquement, nié les faits. Cependant la partie civile raconte qu’elle a acheté une voiture qui a un problème de freins. « Elle est tombée en panne devant leur maison. Djiby Diouf est venu me sommer de pousser la voiture. Je lui ai demandé de me laisser quelques moments, mais il a insisté avant d’entrer en colère. Il a fait appeler son frère et ils ont caillassé ma voiture à l’aide de briques. J’ai tenté de fuir et j’ai heurté son frère. Je suis allé porter plainte au commissariat de Grand-Dakar et ils ont été arrêtés. Mais Djiby Diouf a menacé de me tuer dès sa sortie de prison », explique Serigne Mbacké.



Selon le ministère public, les déclarations du plaignant semblent plus plausibles que celles des prévenus. C’est ainsi qu’il a requis une peine de 3 mois ferme contre chacun des mis en cause. Heureusement pour eux, que le tribunal n’a pas suivi le parquet puisqu’ils ont écopé chacun d’un mois de prison ferme. En plus, ils devront payer une amende d’un million FCFA.











L’As quotidien

