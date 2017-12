Pour avoir poignardé mortellement le voisin et employé de son père: Amsatou Diouf risque la réclusion à perpétuité Après cinq années de détention préventive, Amsatou Diouf, âgé de 36 ans a comparu ce mardi devant la chambre criminelle de Dakar, pour l’assassinat du voisin et employé de son père Moctar Guèye. Il sera fixé sur son sort le 2 janvier 2018.

Dans la matinée du 15 Août 2012, les éléments de commissariat de Guédiawaye avait été alerté par les sapeurs-pompiers de la présence du corps sans vie du défunt Moctar Guèye gisant dans une mare de sang, à HLM Las Palmas.



Le transport effectué sur les lieux par les agents a permis de constater des plaies au niveau de la poitrine du défunt, et les témoignages recueillis sur place, avaient permis de mettre la main sur le présumé meurtrier Amsatou Diouf qui avait les habits tout tachés de sang.



Et le certificat de genre de mort établi par l’homme de l’art, a conclu un décès dû à une hémorragie interne et externe abondante provoquée par des plaies thoraciques par arme blanche sur la région extérieure du cœur.



Devant les enquêteurs, Amsatou Diouf déclare que c’est au cours d’une bagarre avec sa victime, qu’il lui a planté un couteau au niveau la poitrine.



Interrogé sur l’origine de son arme, il soutient qu’il l’avait par devers lui pour se venger de sa victime. Parce que dit-il, avant la bagarre qui a coûté la vie au défunt, ce dernier l’a provoqué le même jour en proférant des insultes à son encontre. « C’est ainsi qu’on a eu un premier accrochage, avant qu’il n’aille trouver refuge auprès du domicile d’une nos voisins. Ne pouvant pas supporter l’affront que j’ai subi au cours de cette première bagarre, parce qu’il m’avait infligé une blessure au niveau du bras, avec un tesson de bouteille. Je suis allé l’attendre près du domicile de mon père, parce que je savais qu’il allait passer là-bas. On s’est bagarré une deuxième fois, et je lui ai planté mon couteau au niveau de la poitrine », a-t-il expliqué.



Incriminé pour assassinat, l’accusé réitère les mêmes déclarations aujourd’hui, à la barre. Mais il soutient qu’il n’avait pas l’intention d’attenter à la vie de sa victime. « Je le trouvais souvent chez le domicile de mon père, mais c’est lui qui me provoquait à chaque fois. »



Depuis l’enquête préliminaire, le père et la mère de l’accusé qui ont comparu aujourd’hui aussi comme témoins, ont soutenu que leur fils ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales.



« Le défunt était souvent chez moi, parce que c’est j’avais loué ses services pour qu’il me gère le troupeau que j’ai à la maison. Mais mon fils a souvent des troubles psychiques qui le rendent agressif. Il a été interné à plusieurs reprises dans des structures psychiatriques. Il n’habitait même pas avec moi, parce que c’est sa mère qui avait sa garde après notre divorce. Mais à un moment donné, il errait comme ça entre les deux domiciles, sans rien faire. Le jour des faits, il est venu chez moi, avant que les gens ne viennent m’informer qu’il a tué le défunt », souligne, le père de l’accusé, officier de justice de profession.



Des allégations que le frère du défunt Daouda Guèye et sa femme Codou Diouf n’ont pas voulu entendre. Ces derniers qui ont versé de chaudes larmes à la barre, n’ont réclamé rien d'autre que justice soit faite. « Mon mari me répétais souvent que l’accusé proférait toujours des menaces de mort à son encontre. Il ôte froidement sa vie, et ses parents viennent pour dire qu’il est un déficient mental. C’est trop facile. Alors que mon mari a laissé derrière lui deux petits enfants », conteste la veuve, Codou Guèye.



Le frère du défunt a réclamé 5 millions à titre de dommages et intérêts



Selon le représentant du ministère public, l’accusé jouit de toutes ses facultés mentales. « C’est ce que l’examen de l’expert a révélé, depuis 2012, au cours de l’enquête d’instruction. Et, il n’a présenté aujourd’hui aussi à la barre aucun signe d’une personne déséquilibrée. Il est revenu sur les faits dans un français senghorien. Donc, il a bien prémédité son acte », a-t-il martelé, avant requérir les travaux forcés à perpétuité contre l’accusé pour assassinat.



Prenant son contre-pied, la défense a plaidé l’acquittement. Et à titre subsidiaire, la disqualification des faits en meurtre. « L’accusé a besoin d’un prise en charge médicale et sociale. Sa responsabilité pénale ne pourrait être retenue, en témoigne la relation d’animosité qu’il avait installée avec le défunt sans pouvoir la justifier. Les troubles de la personnalité sont loin de la démence. Elles entraînent chez l’individu un sentiment de désintéressement social », plaide, l’un des conseils de la défense.



Au terme des plaidoiries, le juge a fixé la délibéré jusqu’au 2 janvier 2018.











