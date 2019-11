Pour un régime amincissant et des os forts, la tomate ferait l'affaire ! La tomate a tout bon. Riche en lycopene, elle lutte contre un certain nombre de cancer. Elle est également un allié majeur dans le cas d’un régime amincissant. Découvrez la dans tous ces bienfaits…





Un aliment minceur



Avec un index glycémique et une densité calorique faibles, la tomate est idéale en cas de régime. Riche en eau, elle conduit rapidement à la satiété. La tomate cerise est particulièrement utile pour les petites faims de milieu de matinée.



Pour la santé de nos os



Certains aliments sont particulièrement efficaces pour renforcer nos os et maintenir ceux-ci en bonne santé. C’est le cas de la tomate. En effet riche en vitamine K et le calcium, ces deux éléments peuvent augmenter la masse osseuse, ce qui est très important pour lutter contre l’ostéoporose.



Quand consommer les tomates ?



L’idéal est de consommer chaque variété en fonction de sa période de production. En combinant différentes variétés on peut avoir des tomates fraîches du mois de mai au mois d’octobre. Entre les deux, mieux vaut éviter de les acheter fraîches. Elles seront non seulement hors de prix mais de toute façon probablement sana saluer.



Le lycopène contre le cancer



Le taux de cancer est souvent plus faible chez les gros consommateurs de tomate. C’est notamment le cas pour les cancers du poumon et de l’estomac. D’autres études supposent aussi un effet protecteur du lycopène sur l’incidence des cancers du pancréas, du côlon et du rectum, de l’oesophage, de la cavité orale, du sein et du col de l’utérus.











Yolande Jakin

