Pour une économie plus équitable : Alioune Ndiaye, expert en développement international, décline les grands axes Rédigé par leral.net le Lundi 14 Avril 2025 à 16:57 | | 0 commentaire(s)| Pour une économie plus équitable, plus sociale et plus solidaire, la stratégie nouvelle se doit de sortir de l’ornière de l’ancienne gouvernance, qui ne favorise que les riches au détriment des populations pauvres. Alioune Ndiaye, un expert en développement international, dans une série de présentation de ses ouvrages récents, décline ici les grands axes de cette vision…



Accueil Envoyer à un ami Partager