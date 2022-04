Pourparlers à Nairobi : la médiation du Kenya présente-t-elle un véritable chemin vers la paix dans l'est du Congo ? Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Avril 2022 à 02:00 | | 0 commentaire(s)|

Le président kenyan a déclaré que de nombreux groupes rebelles de la RD Congo participant aux pourparlers de paix à Nairobi ont accepté l'appel à déposer les armes. Cependant, le M23 boycotte le processus. Un communiqué publié par le bureau de Uhuru Kenyatta indique que les représentants de plus de 30 groupes armés ont pris part aux pourparlers et que la majorité d'entre eux ont entendu l'appel à cesser les combats.



"Quelques-uns ont demandé à bénéficier de plus de temps pour s'évaluer par rapport aux conditions fixées, mais ils ont exprimé leur volonté de se donner la main pour construire leur pays", indique le communiqué. Le Kenya accueille des pourparlers avec plusieurs groupes armés dans le but de mettre fin aux conflits armés qui sévissent depuis longtemps dans les provinces de l'Ituri, du Sud-Kivu et du Nord-Kivu, dans le nord-est de la RDC. …



Le M23 et le gouvernement ont récemment échangé des accusations sur qui était derrière la reprise de la violence liée au groupe rebelle à Rutshuru dans la province du Nord-Kivu. En raison de ces retombées, le M23 ne participe plus aux pourparlers. Des dizaines de groupes rebelles restent actifs dans le nord-est de la RD Congo malgré les efforts de paix et les opérations militaires dans la région. (BBC)











