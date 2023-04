Pourquoi ce phénomène pluvieux sur Dakar: Les explications scientifiques d’un météorologue

Un spécialiste des questions météorologiques a été interpellé pour comprendre ce fait insolite qui s’est produit ce matin à Dakar avec une pluie qui les a surpris. Pape Ngor Ndiaye, chef de service prévisions et réduction des risques à l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météo, qui s’est confié aux confrères de l’APS précise que « ce sont des descentes d’air frais venant d’Europe combinées à l’air chaud du Sahel, d’une part et d’autre part à l’humidité du Golfe de Guinée qui ont provoqué une condensation de particules d’eau contenues dans les nuages entraînant ainsi, la pluie ».



D’ailleurs, « ces pluies devraient se manifester encore une fois de plus, la nuit de ce mardi allant à la matinée du mercredi » indique Mr Ndiaye soulignant que des quantités faibles allant à des traces de pluies à moins de 1 mm ont été recueillies dans les régions de Dakar, Saint-Louis, Diourbel, Thiès, Kédougou et de Tambacounda.



Le spécialiste des questions pluviométriques à l’ANACIM rappelle que « ce processus de formation de cette pluie dévoile un mécanisme de pluies hors saison et non de pluies d’hivernage. Donc, le temps sera à nouveau stable ».

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Pourquoi-ce-phenomene-pl...