Source : Selon une étude menée par des chercheurs Français et Américains, le Covid-19 peut-être propulsé plus vite et plus loin en fonction des termes que l'on emploie. Les sons, P, B, D ou bien Q envoient plus loin les particules quand on parle sans masque.Source : https://www.bfmtv.com/sante/pourquoi-les-sons-p-b-...

