Pr Issa Sall du PUR: " Il faut une personne neutre et digne de confiance pour modérer le dialogue" Vendredi 10 Mai 2019

Le professeur Issa Sall du parti PUR et candidat malheureux lors des dernières élections présidentielles propose au ministre de l'Intérieur de choisir une personne impartiale pour diriger le débat lors du dialogue national. " Il faut une personnalité neutre et digne de confiance pour modérer le dialogue qui portera sur toutes les questions sans exclusive. C'est nécessaire pour un dialogue paritaire" a fait savoir M. Sall.

