Pr. Malick Ndiaye, sociologue: « Le Mali, la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Sénégal sont dans une situation pré-insurrectionnelle, presque similaire »

Pr. Malick Ndiaye, invité de Com' Politique de Leral Tv, est largement revenu sur la situation de la crise malienne, un pays frontalier au Sénégal. Le sociologue précise que le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Sénégal sont dans une situation pré-insurrectionnelle, presque similaire. Dans ces pays, relève-t-il, la tension est permanente.

La situation pré-insurrectionnelle qui sévit dans certains pays africains, préoccupe le sociologue, Pr. Malick Ndiaye. Invité de Com' Politique sur Leral Tv, le sociologue n’a pas été tendre avec les dirigeants de ces pays. Il reste d’avis que ces derniers, s’accaparent très souvent des biens publics sans aucune pensée pour les pauvres citoyens.



Ainsi, il évoque la nécessité de parfaire les comportements en puisant des valeurs anciennes. Puissant des écrits et histoire de Serigne Touba, il rappelle le principe de lutte du marabout Khadimou Rassoul qui a tenu tête aux Toubabs. Concernant la prise de décisions impopulaires, érigée en mode dans la gestion des affaires publiques, il recommande aux autorités de s’informer davantage, pour mieux prendre les décisions afin d’apporter des solutions aux problèmes des citoyens. Et dans le contexte de la Covid- 19, il recommande de puiser encore dans le livre de Serigne Touba, intitulé, « Matlaboul Chifayi », pour se sauver des situations de crise.



Pr. Malick Ndiaye, très serein dans son raisonnement, recommande au Chef de l’Etat, Macky Sall d’établir une large concertation avec les différents leaders et savants du pays pour, dit-il, avoir une solution pérenne.



Sur ce, il reconnaît que Macky Sall a fait des efforts dans certains domaines. Mais, il doit une partie à ses prédécesseurs au pouvoir. Certains leaders, accuse-t-il, portent le masque de croyants en étant membres de loges maçonniques. Ces derniers, ne croyant pas en Dieu, regrette-t-il, ils trompent les Sénégalais.



D’après le sociologue, la laïcité a détruit les valeurs, les politiques ne s’inspirent pas des réalités du pays afin d’avoir une recomposition des savoirs. Suivant son constat, il avertit ceux qui pillent l’économie nationale et refusent de s’aligner pour le respect des normes sociétales.



