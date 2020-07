Premier League : Sadio Mané a officiellement soulevé le trophée suite à la victoire de Liverpool 5-3 sur Chelsea.

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Juillet 2020 à 01:20 | | 0 commentaire(s)|

Soirée parfaite pour les Reds et leur attaquant Sénégalais, Sadio Mané. En effet, Klopp et les siens ont officiellement soulevé le trophée de champion de la Premier League suite à leur victoire. Liverpool s’est imposé 5-3 face à Chelsea, dans une rencontre de haut niveau ce mercredi soir, lors d’un match en retard de la 37e journée de Premier League.



Les "Reds" ont ainsi conclu une saison quasi sans faute à domicile (18e victoire à Anfield sur 19 matches de Championnat) sur une spectaculaire victoire. Mané concrétise un rêve d'enfant en soulevant officiellement le prestigieux trophée. À préciser que Naby Keïta a ouvert les hostilités d'une magnifique frappe sous la barre.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Premier-League-Sadio-Man...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos