Première audience entre Macky Sall et Idrissa Seck Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Novembre 2020 à 17:38

Le nouveau allié du président Macky Sall, Idrissa Seck, à sa sortie d audience a déclaré que « C'est la première autorité qui est destinataire des avis que nous formulons. Donc il y a la saisine du président de la République, du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Il y a l'auto saisine par les conseillers eux-mêmes et la saisine citoyenne aux moyens d'une pétition de 5000 signatures. Donc il fallait voir avec précision les contours de la commande présidentielle ».



Source : Source : https://letemoin.sn/premiere-audience-entre-macky-...

