Première femme pilote du Sénégal : invitée de Leral Tv, Mame Rokaya Lô revient sur son parcours exemplaire mais pas facile, sensibilisant les jeunes

Capitaine Mame Rokaya Lô, une Pikinoise, pur produit de l’école publique sénégalaise a fait tout son cursus au Sénégal. Elle est la seule femme pilote dans l’armée sénégalaise.



Cheffe de la Division Genre depuis un an à la gendarmerie nationale, elle confie à Leral Tv son entrée et son boulot dans un milieu fortement dominé par les hommes : l’armée sénégalaise.



Comment a-t-elle surmonté les obstacles qui ne peuvent pas manquer ? Qu’en est-il de son alliance entre son boulot et sa vie de famille ? Quelles sont les missions, activités et le rôle de l’aviation militaire ? Quelle recommandations formulées aux jeunes surtout les femmes qui se passionnent pour l’aviation ?



Voilà entre autres questions les points saillants de cet entretien.