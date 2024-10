Préparatifs des Elections législatives anticipées : Le Ministre de l'Intérieur remet 59 véhicules Rédigé par leral.net le Lundi 30 Septembre 2024 à 22:36 | | 0 commentaire(s)| Dans le cadre des préparatifs des prochaines élections législatives, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine, a procédé ce lundi, à la remise de 59 véhicules de marque Toyota. Ces véhicules ont été distribués à trois institutions stratégiques en charge de l'organisation des élections : la Direction Générale des Élections (DGE), la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) et la Direction de l'Automatisation des Fichiers (DAF).

Le ministre a souligné l'importance de ce geste, pour garantir le bon déroulement du processus électoral. « Ces véhicules vont permettre de conduire et d'organiser les élections les plus démocratiques et transparentes possibles, dans les meilleures conditions », a-t-il affirmé.



En effet, ces véhicules sont destinés à renforcer les capacités logistiques des institutions en charge de l'organisation des élections, afin de respecter les délais impartis pour la préparation du scrutin.



Jean Baptiste Tine a également exprimé sa confiance, quant à l'utilisation adéquate de ces moyens. « Je suis persuadé que ces véhicules vont les aider à accomplir leur mission dans de bonnes conditions et qu'ils en feront bon usage. L’élection est une fête de la démocratie, non pas une bataille », a-t-il déclaré.



Accueil Envoyer à un ami Partager