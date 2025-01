Préparatifs du Gamou de Thiénaba Kadior: Appel à la modernisation de la région et à l'aide de l'État Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Janvier 2025 à 14:23 | | 0 commentaire(s)| Lors de la réunion du CLD en préparation du Gamou annuel de Thiénaba Kadior, plusieurs points cruciaux ont été abordés. Parmi eux, la réparation de la route, l'amélioration des réseaux téléphoniques et l'appel à l'aide du chef de l'État, pour la modernisation de la région, en particulier pour les chefs religieux et les infrastructures locales. Ces besoins sont essentiels pour le développement de la zone. Il est primordial de mobiliser les autorités locales et nationales, afin de soutenir ces initiatives, surtout à l'occasion d'événements comme le Gamou, qui sont non seulement des moments religieux majeurs, mais aussi des occasions pour renforcer la cohésion sociale et promouvoir le développement local.



Accueil Envoyer à un ami Partager