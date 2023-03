Préparation CAN U17 : Les Lionceaux gagnent leur double confrontation contre le Cameroun… Rédigé par leral.net le Mardi 7 Mars 2023 à 21:44 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal a remporté son deuxième match amical face au Cameroun ce mardi au stade Lat Dior de Thiès. Une Victoire 3-2 des lionceaux avec un doublé du virevoltant Amara Diouf à la 5e sur une action digne de Cristiano Ronaldo et puis à la 50e sur penalty. Trois jours avant ce succès, les deux sélections s’étaient déjà croisées, pour la première manche de cette double confrontation amicale. Le Sénégal avait également battu le Cameroun à Toubab Dialaw (1-0) grâce à Mactar Ndiaye. Une bonne nouvelle pour le sélectionneur sénégalais, Serigne Saliou Dia qui peut sereinement entrevoir la coupe d’Afrique des U17 à partir du 29 avril jusqu'au 19 Mai en Algérie. Les Lionceaux sont dans la poule A, avec le pays organisateur, l’Algérie en plus de la Somalie et du Congo. Le Sénégal signe son retour dans la CAN U17 après avoir raté les trois dernières éditions.

