Près de deux mille ménages impactés par les inondations à Kaffrine Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Septembre 2020

Cet hivernage a fait suffisamment de dégâts sur toute l’étendue du territoire national. A Kaffrine , près de deux mille ménages sont touchés par les inondations. « A la suite des fortes pluies, nous avons recensé 1.903 ménages sinistrés. Et ils vont bénéficier du plan ORSEC », a affirmé le gouverneur de la région de Kaffrine, William Manel Malem Hodar est le département le plus touché et 1.139 des ménages sinistrés y vivent. Dans la commune de Sagna ,676 ménages ont subi les affres des inondations. Les victimes de ces inondations bénéficieront d’une aide financière à travers le programme Cash transfert. Un projet du ministère du Développement communautaire pour offrir à chacun des ménages sinistrés une assistance financière inscrite dans la fourchette de 100 mille à 200 mille francs Cfa. Hormis les dégâts matériels causés par ces pluies, on dénombre plusieurs blessés et la mort de deux personnes.



