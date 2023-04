Préserver la cohésion sociale: L’ANEPS émet une volonté de promouvoir la solidarité entre les enseignants à travers des actions sociales

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Avril 2023 à 23:38 | | 0 commentaire(s)|

L'Association Nationale des Enseignants pour le Pèlerinage et la Solidarité (ANEPS) a émis la volonté de promouvoir la solidarité entre les enseignants à travers des actions sociales. Elle a aussi, souhaité octroyer des billets pour la Mecque et aux lieux saints de la Chretienneté. D’après le Président Omar Malé Diouf, cette association vise à préserver la cohésion sociale et le bien être des populations.