Présidence de la BAD : Le Premier ministre en discussion avec Amadou Hott ce mardi Rédigé par leral.net le Mardi 10 Décembre 2024 à 17:48

Sénégal Atlanticactu/ Ousmane Sonko/ Saliou Ndong L'économiste sénégalais Amadou Hott a été reçu en audience par le Premier Ministre Ousmane Sonko, ce mardi 10 décembre, pour discuter de la candidature du Sénégal à la présidence de la Banque africaine de Développement. Sur sa page Facebook, l'ex-ministre a exprimé sa gratitude envers le Premier Ministre et son gouvernement pour leur soutien à cette candidature, soulignant les progrès significatifs réalisés sous la direction visionnaire de Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, Président de la République. La Primature a également publié un message sur Facebook, précisant qu'Amadou Hott a informé des prochaines étapes et a renouvelé ses remerciements envers le gouvernement. Pour rappel, en octobre dernier, le Président de la République avait affirmé son soutien, ainsi que celui de son gouvernement, à la candidature d'Amadou Hott. Ce dernier a précédemment occupé le poste d'Envoyé Spécial du Président de la BAD pour l'Alliance pour l'Infrastructure Verte en Afrique.



Source : Source : https://atlanticactu.com/presidence-de-la-bad-le-p...

