Président Macky Sall, un leadership avéré et reconnu

Depuis son arrivée au pouvoir, le Président Macky Sall œuvre inlassablement au réchauffement de ses relations avec la plupart de ses homologues à travers le monde. Une approche qui lui a permis tout à la fois de multiplier les projets de partenariat et d’asseoir son leadership, afin de faire du Sénégal un hub diplomatique et économique.



« Je demande à nos partenaires d’accompagner la résilience du continent africain, en annulant sa dette », déclarait-il, le 25 mars 2020, lançant ainsi un appel solennel à la Communauté internationale. Sur le même thème, le 17 avril 2020, sur le plateau de France 24, il qualifiait de « préliminaire », le moratoire sur la dette bilatérale des pays les plus pauvres que venaient d’annoncer le G20 et le Club de Paris. Pendant ce temps, des voix fortes de dirigeants à la dimension planétaire à l’image du Président français Emmanuel Macron ou encore du Souverain Pontife le Pape François, se sont élevées pour appuyer l’appel du Président sénégalais.



À l’heure où les économies du monde entier sont ébranlées par la pandémie de Covid-19, le Président Macky Sall a revêtu le costume de porte-parole des économies africaines. Cette posture a accéléré la montée en puissance déjà en cours depuis 2012, du leadership sénégalais, reconstruit progressivement au cours de ces dernières années dans le cadre d’une offensive diplomatique que l’on pourrait qualifier d’amicale. « La vocation de mon pays, depuis l’indépendance, est d’être ami de tous les pays et de n’avoir aucun ennemi », dixit le Président Sall dans son autobiographie, « Le Sénégal au cœur », parue en 2019.



S’agissant de diplomatie, la démarche du Président Macky Sall est subtile et fédératrice. En témoigne la photographie inédite de sa prestation de serment qui s’est tenue le 2 avril 2019 à Dakar. L’événement qui a réuni une myriade de chefs d’État dans la grande salle du Centre des expositions ressemblait à un sommet de l’Union africaine. C’est sans doute une des raisons pour lesquelles, le 2 février 2021, lors d’un sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu en visioconférence, il a bénéficié de la confiance de ses homologues qui ont décidé de le choisir comme Président en exercice de l’Union Africaine (UA) pour la période 2022/2023. Ainsi, le Sénégal prend le relais après la RDC élue pour la période 2021/2022. Son élection sera formalisée à l’occasion de la 34e session ordinaire de la Conférence des Chefs d’États de l’Union Africaine.



Les Jeux Olympiques de Tokyo initialement prévus en 2020 ont été reportés à la période du 23 juillet au 8 Août 2021, en raison de la pandémie de Covid-19. Les autorités japonaises ont profité de ce délai pour demander au Président sénégalais s’il accepterait d’allumer la flamme de cette édition. Par ce geste, l’Empire du Soleil Levant met en orbite cette démocratie phare qu’est notre pays.



Lors de la quatrième réunion du Conseil des Ministres de la Zone de Libre Échange Continentale (ZLECAF) tenue le 2 février 2021, dont l’objectif était de faire le bilan du démarrage des échanges commerciaux et d’examiner les recommandations de la sixième réunion du comité des hauts-fonctionnaires chargés du commerce, le Ministre sénégalais en charge du Commerce et des PME qui assurait depuis le 24 octobre 2019 la Présidence du Conseil des Ministres de la ZLECAF, a passé le témoin à l’Afrique du sud pour l’année 2021. Le 22 janvier dernier, le Président du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Henri Konan Bédié, ancien président de la République, chef de file de l’opposition, a annoncé avoir accordé une audience à Konan Kouadio Bertin, Ministre ivoirien de la Réconciliation nationale et ce, à la demande expresse du Président sénégalais, qui prône une diplomatie efficace, mais aussi rentable.



De la diplomatie économique, en passant par le domaine sportif, le commerce intra régional, la diplomatie de bon voisinage, l’influence du Sénégal n’est plus à démontrer.



Moussa Fall, Président du mouvement APRODEL

Responsable APR à Kaolack



