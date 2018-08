Présidentielle 2019 : Me Madické Niang se prépare pour...

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Août 2018 à 08:19

C’est le journal Les Echos qui donne l’information. Me Madické est en train de faire des consultations dans le but de se présenter à la présidentielle prochaine. La raison, selon ce selon le journal, le président du groupe parlementaire « Liberté et Démocratie » doute que la candidature de Karim Wade soit acceptée par le pouvoir et craint par conséquent que le Pds n’ait pas de candidat. Il s’apprête à « prendre ses responsabilité », ajoute-t-on.

