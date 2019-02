Présidentielle 2019 : Thierno Madani Tall a reçu Amadou Bâ et le comité électoral du département de Dakar Rédigé par leral.net le Lundi 4 Février 2019 à 16:05 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre de la campagne électorale, une délégation du comité électoral du département de Dakar conduite par le Ministre Amadou Ba a été reçue par le khalife de la famille Omarienne ce dimanche 3 février 2019.



La délégation s'est rendue chez Thierno Madani TALL à la Médina dans le but de recueillir ses prières en ce début de campagne électorale, et de prier pour une large victoire dès le 1er tour du Président Macky Sall.



Prenant la parole, Thierno Madani TALL a tenu à remercier la délégation pour cette visite de courtoisie. Le khalife a profité de l'occasion pour souligner que la victoire du Président Macky Sall est sa victoire, car l'ayant parrainé lui et toute sa famille par l'intermédiaire du Ministre Conseiller Zahra Iyane Thiam.



Pour rappel la délégation a noté aussi la présence du porte-parole de l'APR Seydou GUEUYE, du Ministre de la santé Abdoulaye Diouf SARR et du Dr Malick Diop de l'AFP entre autres.







