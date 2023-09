Présidentielle 2024: Khalifa Abdou Aziz Mbaye, président du mouvement Futuresen, a fait sa déclaration sa candidature, ce jeudi

Jeudi 7 Septembre 2023

Khalifa Abdou Aziz Mbaye, président du mouvement Futuresen, a fait ce jeudi, sa déclaration sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Lors de sa conférence de presse, le leader du Futuresen a présenté son programme, devant aider les jeunes à bâtir un avenir meilleur. Ainsi, il estime que son vécu et son potentiel intellectuel pourra sauver l’économie du pays et relever le développement socio-économique dans plusieurs domaines et secteurs d’activité. Mais, il n’a pas manqué d’égratigner le Président Sall, dont il indique clairement qu’il doit pas choisir son successeur à la tête de l’Etat.