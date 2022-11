Présidentielle 2024: Rewmi Dakar et Thiès montrent la voie à Idrissa Seck qui doit... Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Novembre 2022 à 05:49 | | 0 commentaire(s)| Les responsables du Parti Rewmi des régions de Dakar et de Thiès ont rencontré leur leader, le président Idrissa Seck, responsable national dudit Parti. Plus de 112 communes avec 700 responsables ont pris part à cette rencontre d’information et d’évaluation. Ces derniers se disent plus que jamais déterminés pour baliser le chemin au Président Idrissa Seck en direction de l’élection présidentielle de 2024.



Mounirou MBENGUE



