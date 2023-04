Présidentielle 2024/ Task Force républicaine: "La candidature de Macky Sall en 2024 est recevable"

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Avril 2023

La Task Force républicaine, a initié un débat sur ‘’la candidature du Président Macky Sall en 2024. " Le ministre de la Justice Ismaïla Madior et ses camarades ont démontré que le Président Sall peut briguer un 3e mandat." Le Président Macky Sall quand il est arrivé au pouvoir, il est élu pour un mandat de 7 ans mais il s'est dit finalement que l'opinion publique, la critique politique, les critiques de la Société civile ont raison, on va ramener le mandat à 5 ans. Ce qui fait donc qu'il y a une variation temporelle de la durée du mandat", a déclaré le garde des Sceaux. Selon lui, la question de la candidature de Macky Sall a été ‘’déjà tranchée. Me Sidiki Kaba, Me Aissata Tall Sall et d'autres membres de l'Apr ont parlé dans le même sens...