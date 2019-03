Présidentielle 2024 : Thierno Birahim Thiobane accuse Wade d’avoir travaillé pour Macky Sall C’est une accusation à peine voilée. Dissident du Pds et allié de Madické Niang, Thierno Birahim Thiobane fait partie des responsables du parti libéral qui ont tourné le dos à Me Wade. Mais il n’en reste pas moins amer après la décision de l’ancien chef de l’Etat de boycotter les dernières élections.

« Pour moi, Abdoulaye Wade a travaillé pour Macky Sall lors de la dernière élection présidentielle », a-t-il dit sur la RFM avec un fort soupçon de deal entre Wade et Macky. « Je ne dirais pas qu’il y a deal parce je n’en ai pas les preuves tangibles, mais en tout cas, la décision de Wade de boycotter l’élection présidentielle a profité à Macky Sall », a-t-il ajouté.

