Présidentielle 2024 : le mouvement Alsar propose la candidature de Mamadou Racine Sy Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Août 2023 à 01:06

And Liguey Sénégal ak Racine (Alsar), un mouvement politique, a déclaré, vendredi, à Dakar, avoir investi l'homme d'affaires Mamadou Racine Sy candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024. « Le mouvement Alsar recommande fortement la candidature de Mamadou Racine Sy à la présidence de la République du Sénégal'', a annoncé Mamadou Hady Ly, son coordonnateur. ''Cette candidature est une demande sociale. Elle est d'autant plus nécessaire […] qu'elle est portée par des personnes du troisième âge, des femmes et des jeunes, qui voient en Mamadou Racine Sy le candidat de l'espoir'', a ajouté M. Ly lors d'un rassemblement de cette organisation. Les membres de ce nouveau mouvement politique invoquent les ''services éminents'' que l'homme d'affaires, président-directeur général de l'hôtel King Fahd, homme d'affaires de premier plan et membre de conseils d'administration de plusieurs entreprises ''a rendus à la nation sénégalaise''.

Le Sénégal a besoin d’un dirigeant capable d’‘’aplanir les clivages qui fissurent la cohésion nationale’’ et de ‘’cimenter le pacte social républicain’’, affirme ALSAR, considérant Mamadou Racine Sy comme le profil idéal pour y arriver. M. Sy est également présenté par ses partisans comme ‘’le candidat d’une économie tournée vers l’émergence’’. Maire de Podor (nord), il dirige le conseil d’administration de l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal et est administrateur d’autres sociétés. ‘’En tant que capitaine d’industrie, Mamadou Racine Sy a certainement toutes les qualités requises pour perpétuer la dynamique de performance économique initiée par le président Macky Sall’’, a soutenu Adja Mame Fama Camara, la présidente de l’association des femmes du mouvement Alsar. (APS)



Source : Source : https://lesoleil.sn/presidentielle-2024-le-mouveme...

