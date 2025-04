Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : L’éviction de Tidjane Thiam fait vaciller la démocratie Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Avril 2025 à 11:05 | | 0 commentaire(s)|

Côte d’Ivoire Atlanticactu/ Tidjane Thiam/ Présidentielle 2025/ Serigne Ndong La justice ivoirienne a rendu son verdict : Tidjane Thiam ne pourra ni voter ni se porter candidat à l’élection présidentielle prévue en octobre 2025. Le tribunal de première instance d’Abidjan, a décidé de le radier des listes électorales, estimant qu’il aurait perdu sa nationalité ivoirienne […] Côte d’Ivoire Atlanticactu/ Tidjane Thiam/ Présidentielle 2025/ Serigne Ndong La justice ivoirienne a rendu son verdict : Tidjane Thiam ne pourra ni voter ni se porter candidat à l’élection présidentielle prévue en octobre 2025. Le tribunal de première instance d’Abidjan a décidé de le radier des listes électorales, estimant qu’il aurait perdu sa nationalité ivoirienne après avoir acquis la nationalité française. Les avocats de Thiam contestent cette décision, affirmant qu’il est binational de naissance et n’a donc jamais cessé d’être Ivoirien. Considérée comme particulièrement sévère par la défense, cette décision soulève des doutes quant à l’impartialité du processus électoral. Elle pourrait également rebattre les cartes sur la scène politique, à l’approche d’un scrutin majeur pour le pays. Tidjane Thiam, qui a officiellement renoncé à sa nationalité française pour se conformer aux exigences de la Constitution, dénonce ce qu’il qualifie de déni de justice. Il appelle à un dialogue national afin d’éviter l’exclusion arbitraire de candidats. Alors que la publication de la liste électorale définitive est attendue pour le 20 juin, les enjeux démocratiques deviennent de plus en plus pressants.



Source : Source : https://atlanticactu.com/presidentielle-2025-en-co...

Accueil Envoyer à un ami Partager