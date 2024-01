Présidentielle au Sénégal : La coalition AVEC - LIGUÉEY KAT YI officialise son soutien à Amadou Bâ

Ils sont au nombre de trente (30) responsables de mouvements politiques issus de différentes régions du pays, qui ont formé l'Alliance pour des Valeurs Éthiques et Citoyennes (AVEC - LIGUÉEY KAT YI) et ont officiellement exprimé leur soutien à la candidature d'Amadou Bâ de Benno Bokk Yakaar, pour l'élection présidentielle du 25 février 2024. Lors de la cérémonie d'inauguration de leur siège à Sacré-Cœur, ce dimanche 21 janvier 2024, ces leaders ont conjointement signé la charte de leur nouvelle coalition.



La charte, centrée sur le respect des principes républicains et le soutien de l'État, vise à unifier les forces politiques en faveur de la candidature d'Amadou Bâ. Ibrahima Niang, maire de Médina Sabakh et membre de la coalition, a expliqué les fondements de la charte lors de l'inauguration du siège.



« La charte s'articule autour du respect des principes républicains et du soutien de l'État, mais surtout, de travailler pour la coalition AVEC Amadou Bâ, mais également de travailler pour le candidat Amadou Bâ, de mobiliser tous les efforts, de contacter tous les responsables afin de remporter cette élection avec Amadou Bâ, qui est le candidat de la coalition BBY, et sur qui nous avons espoir pour poursuivre le travail que le Président Macky Sall a entrepris dans tous les domaines », a déclaré M. Niang.



Le maire de Médina Sabakh a souligné les réalisations du Président Sall et a exprimé sa confiance en la capacité d'Amadou Bâ à poursuivre cet héritage. « Nous savons que le président de la République a réalisé des projets partout. Ce qu'il a accompli, personne ne l'a jamais fait. Aujourd'hui, avec le pétrole qui arrive, il y a des défis à relever. Amadou Bâ, acteur de ces réalisations, s'il est choisi aujourd'hui par le Président Macky Sall et par la coalition Benno Bokk Yakaar, nous, membres de la coalition AVEC - LIGUÉEY KAT YI, nous nous inscrivons dans cette continuité. En signant cette charte, nous nous engageons à soutenir le candidat Amadou Bâ, et par là même, à soutenir le Sénégal, car c'est le candidat qui rassure, qui possède de l'expérience et qui continuera le travail commencé par le Président Macky Sall », a ajouté M. Niang.