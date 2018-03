Présidentielle de 2019 : Kara, son soutien à Macky Sall et l’offre de 33 000 ha

Mercredi 14 Mars 2018

Serigne Modou Kara va soutenir la candidature de Macky Sall à la présidentielle de 2019. Le marabout et président du Parti de la vérité pour le développement (Pvd) promet d’élire son candidat dès le premier tour du scrutin.



« J’avais dit qu’une personne autre que le président Macky Sall n’aurait pas un second mandat si elle a remplacé Abdoulaye Wade à la tête de l’Etat », a-t-il dit, hier, en présence d’une délégation de responsable de l’Apr. Il a fait cette déclaration lors du lancement d’un projet agricole dénommé « Al Mountakha ». A propos de ce projet, Kara révèle que le Président Sall lui a fait une promesse de 33 000 ha de terre sans autres précisions sur le lieu.









