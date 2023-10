Présidentielle de 2024: Alioune Sène et Major Alioune Kandji soutiennent Amadou Ba Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Octobre 2023 à 00:21 | | 0 commentaire(s)| Alioune Sène, Président du Pôle de la Jeunesse de Dakar, et le Major Alioune Kandji, Consultant à l’Etat, ont exprimé leur soutien à la candidature d'Amadou Ba pour la présidence du Sénégal. Lors d’une conférence de presse ce mardi, ils ont souligné l'importance de la stabilité politique, de l'expérience diplomatique et de la gestion économique compétente pour le pays. Les intervenants ont appelé les Sénégalais à soutenir la candidature d'Amadou Ba pour assurer la continuité du développement du Sénégal.



