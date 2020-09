Présidentielle en Côte d’Ivoire : Guillaume Soro et Laurent Gbagbo définitivement exclus. Rédigé par leral.net le Lundi 14 Septembre 2020 à 22:53 | | 0 commentaire(s)|

C’est acté ! Guillaume Soro et Laurent Gbagbo ne participeront pas à la présidentielle d’octobre prochain en Côte d’Ivoire.



Ces deux candidats ont été exclus par le Conseil constitutionnel qui confirme ainsi les décisions rendues par la Commission nationale indépendante (CNI).



Absents des listes électorales pour condamnation, l’ancien président de Côte d’Ivoire et l’ex premier ministre ne peuvent donc être éligibles.



Alassane Ouattara, candidat à un troisième mandat fera donc face à Henry Konan Bédié, à Pascal Affi N’Guessan du FPI et à l’indépendant Kouadio Konan Bertin.



Il faut souligner que les candidatures de Marcel Amon Tanoh, de Albert Mabri Toikeuse, de Gnamien Konan et de Mamadou Koulibaly ont été rejetées pour non-conformité dans les parrainages.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Presidentielle-en-Cote-d...

Accueil Envoyer à un ami Partager